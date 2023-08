Malore improvviso in volo | il pilota muore dopo il decollo | panico per 300 passeggeri

Leggi su tvzap

(Di giovedì 17 agosto 2023)aereo morto durante. Paura inper circa trecento: ilha accusato unche si è rivelato mortale. Il personale di bordo è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza per permettere aidi lasciare l’aereo e soprattutto per prestare soccorso al. È stato però tutto inutile: ilnon gli ha lasciato scampo. (Continua…) Leggi anche: Incidente aereo in Italia, esce fumo nero durante il: cosa è successo Leggi anche: Trapani, incidente aereo:interrotto per un problema aldi aereo morto durante ilDurante unda ...