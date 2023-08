Maiorca-Villarreal venerdì 18 agosto 2023 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Brereton titolare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Non è stato un esordio da sogno nella Liga-2024 nè per ilnè per il; la squadra di Aguirre è comunque tornata con un punto prezioso dalla trasferta col Las Palmas ma anche con tanti rimpianti, per il rigore sbagliato dal Pirata Muriqi e per l’occasione clamorosa avuta nel finale di gara, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nella Liga sono due gli anticipi ovvero alle ore 19.30e alle 21.30 Valencia - Las Palmas mentre in Liga Portugal troviamo alle ore 21.15 Casa Pia - Sporting. PROGRAMMA PARTITE E ...Si parte venerdì 18 agosto con la Liga spagnola: alle 19:30 scenderanno in campo, mentre in prima serata il big match Valencia - Las Palmas verrà raccontato da Marco Calabresi. ...In Premier League alle 20.45 troviamo Nottingham - Sheffiled United mentre nella Liga ben due anticipi: alle ore 19e alle 21.30 Valencia - Las Palmas. Nella Liga Portugal invece ...

Maiorca-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Per Maiorca e Villarreal, in Liga, la gara inaugurale non è stata festeggiata con i tre punti. La sorte peggiore è toccata al Sottomarino Giallo, sconfitto dal Betis per 2-1 con gol decisivo incassato ...MALLORCA-VILLARREAL STREAMING GRATIS – Venerdì 18 agosto alle ore 19:30, presso lo stadio Son Moix, va in scena Mallorca-Villarreal, match valevole per la 2ª giornata del campionato de LaLiga. Una ...