Maestro | perché Bradley Cooper è stato criticato per il suo naso

(Di giovedì 17 agosto 2023) La star diper il make up prostetico alindossato nel film. In modo particolare, il celebre regista e attore èaccusato di antisemitismo. Nel film, l’attore interpreta Leonard Bernstein e ha deciso di fare ricorso a un pesante trucco e parrucco per somigliare quanto più possibile al direttore d’orchestra. Tale volontà mimetica, però, è valsa numerose critiche a, dileggiato in seguito alla distribuzione del trailer del film che sarà presentato in anteprima mondiale nel corso dell’80esima Mostra del Cinema di Venezia. Secondo il parere di molte persone sui social network, il fatto di enfatizzare ildel protagonista, che era ebreo, altro non fa che ...

Si deve amare Battiato, bisogna accettare che ilsia l'ossigeno che abbiamo immeritatamente meritato.perdere tempo a odiare o a sforzarsi di demolire un diamante... Nella realtà, Cerveteri, come è stato ben raccontato dal nostroCarlo Grechi in una ... cruciale per capire bene la nostra città: '…Cerveteri non era una città. Per i Principi ...Maquesto era il paradiso di Caproni Qui per la prima volta egli fece il(supplente) per un anno dall'autunno del 1935; qui conobbe Rina Rettagliata che sposò nell'agosto del 1938; ...