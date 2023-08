Sul Grandstand non ha avuto problemi Luciano Darderi, cheun acciaccato Carlos Sanchez Jover, proveniente dalle qualificazioni, ha chiuso con un perentorio 6 - 0 6 - 1.ritrova il ...Sul Grandstand non ha avuto problemi Luciano Darderi, cheun acciaccato Carlos Sanchez Jover, proveniente dalle qualificazioni, ha chiuso con un perentorio 6 - 0 6 - 1.ritrova il ...Francesconel tardo pomeriggio ha vinto per 6 - 2 6 - 7(4) 6 - 2Nino Serdarusic e si appresta ad affrontare il francese Gabriel Debru in un uno dei match più attesi della rassegna. ...

Maestrelli contro Darderi, semifinale azzurra a Todi SuperTennis

Francesco Maestrelli e Luciano Darderi giocheranno la semifinale della parte bassa degli Internazionali Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. I ...Fuori il numero uno del seeding Zsombor Piros, che viene sconfitto per 6-0 6-1 da Clement Tabur; altro italiano qualificato è Francesco Maestrelli ...