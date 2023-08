Lukashenko | la guerra si poteva evitare e ora si può fermare Sarkozy | diversi dai russi ma ne abbiamo bisogno e loro di noi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il conflitto in Ucrainaessere evitato, e «può essere fermato ora». Lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandrcitato dalle agenzie russe.ha auspicato l’avvio di negoziati «senza precondizioni». «Penso - ha sottolineato il presidente bielorusso in un’intervista alla giornalista ucraina Diana Panchenko, ripresa dalle agenzie russe - che questo sia un principio...

19.50: con Mosca,ma non inLa Bielorussia "aiuterà sempre la Russia", ma se gli ucraini non varcheranno i confini bielorussi, Minsk non entrerà incontro Kiev. Lo ha dichiarato il ...... a questacalda, ma aiuteremo sempre la Russia'.ha poi ammesso che, all'inizio del conflitto nel febbraio 2022, alcune truppe russe sono entrate dalla Bielorussia in Ucraina, ......37: "Lasi poteva evitare e ora si può fermare" 18:06 Telefonata Putin - Raisi su sviluppo della cooperazione 15:52 Kiev, allerta aerea in tutto il Paese 06:35 Ucraina: "Da...

Guerra Ucraina, Lukashenko: «Poteva essere evitata, ora si può fermare. Noi con Mosca, ma non combatteremo. Pu ilmessaggero.it

Il conflitto in Ucraina poteva essere evitato, e «può essere fermato ora». Lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko citato dalle agenzie ...Il presidente bielorusso: 'Aiutiamo Mosca, ma interverremo solo se Kiev ci attacca'. Il battaglione Azov è tornato al fronte in Ucraina ed è già impegnato in combattimenti (ANSA) ...