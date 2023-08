Lukashenko | Bielorussia non sarà coinvolta in ostilità in Ucraina

(Di giovedì 17 agosto 2023) caption id="attachment 286216" align="alignleft" width="300" Alexander/captionLanoninarmate in, a meno che gli ucraini non oltrepassino le frontiere di stato, ma il governo di Minsk aiuterà sempre la Russia. Lo ha chiarito, come riporta Ria Novosti, il presidente bielorusso, Aleksandr."Se voi, ucraini, non attraverserete il nostro confine, non parteciperemo mai a questa guerra, a questa guerra su larga scala, ma aiuteremo sempre la Russia", ha dettoalla giornalistaDiana Panchenko in un'intervista. Il presidente bielorusso ha inoltre smentito le indiscrezioni secondo cui Mosca avrebbe convinto Minsk a partecipare alla sua operazione militare ...

Lo ha detto il presidente bielorusso, Aleksandr, citato dalle agenzie russe. 'Lanon sarà coinvolta in ostilità armate in Ucraina, a meno che gli ucraini non oltrepassino le ...Il pugno duro sull'opposizione Lukashenka, presidente delladal 1994, ha da sempre ... nel giorno in cui annunciarono la candidatura di Tikhanovskaya come sfidante principale di, ......fondato da Yevgeny Prigozhin è stato invece ufficialmente registrato income società di 'servizi di formazione' dopo che nei giorni scorsi il presidente bielorusso Alexander...

La «nuova» Wagner ora fa paura anche alla Lituania: chiusi due valichi di frontiera con la Bielorussia Open

“Il conflitto militare in Ucraina avrebbe potuto essere evitato in qualsiasi momento”, ma “si può fermare ora”. Lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, che nel corso di una intervis ...Guerra Ucraina, ultime notizie. Kiev non sarà in grado di difendere il proprio spazio aereo con i caccia F-16 statunitensi entro il prossimo autunno o inverno, a causa dei ...