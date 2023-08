Luisa Corna sposa | il 9 settembre le nozze con l’ufficiale dei Carabinieri Stefano Giovino

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 agosto 2023). Dopo il lungo rinvio per Covid, la cantante e conduttrice convolerà ail prossimo 9. Sposerà, ufficiale deia cui da tempo è legata. Il matrimonio sarà celebrato a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, con celebrazioni in programma alla “Madonnina”, il santuario della Madonna di Lourdes.si sposerà per la prima volta. Legata sentimentalmente negli anni 90 con l’ex calciatore dell’Inter e commentatore televisivo Aldo Serena, la cantante ha avuto una relazione con Alex Britti. Poi l’incontro cone la lunga storia che va avanti da anni. «È un ufficiale dei– aveva raccontato in ...