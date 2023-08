Luisa Corna si sposa il 9 settembre | il futuro marito è un ufficiale dei carabinieri

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 17 agosto 2023) Fiori d’arancio in vista per. Come svelato dal “Giornale di Brescia”, la cantante 57enne dirà sì all’deiStefano Giovino sabato 9a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, città d’origine della. Le celebrazioni sono in programma alle 11 alla “Madonnina”, il santuario della Madonna di Lourdes. Per l’ex conduttrice si tratta del primo sì. La coppia ha convissuto prima a Brindisi e poi a Livorno dove Stefano Giovino al momento comanda il reparto Supporti del Reggimentoparacadutisti Tuscania.(Foto Instagram) “Le nostre nozze dovranno essere una festa vera” Già due anni fa,aveva annunciato le ...