Londra | shock la British Museum | danneggiati e rubati alcuni oggetti preziosi

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un dipendente licenziato. Un’indagine in corso di Scotland Yard. Oro, gioielli e altri moniliandati perduti. Uno scandalo senza precedenti per un’istituzione culturale visitata da sei milioni di persone l’anno. È la tempesta che scuote il, dopo l’annuncio che un membro dello staff potrebbe avere rubato, nascosto o perdutodei reperti custoditi dietro le sue storiche colonne nel quartiere di Bloomsbury, l’area didove vissero tra gli altri Charles Dickens e Virginia Woolf. I fatti risalgono in realtà all’inizio dell’anno, quando al, uno dei più ricchi e visitati musei del mondo, si sono accorti della sparizione di una serie di, inclusi gioielli in oro e pietre semipreziose risalenti perfino ...