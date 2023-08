(Di giovedì 17 agosto 2023) su Tg. La7.it - Avrebbe saccheggiato perle preziose collezioni del, e per questo è stato. Ha fatto clamore nel mondo accademico e artistico l'...

Il museo ha dichiarato che avvierà procedimenti legali contro l'ex dipendente e sta coadiuvando l'indagine aperta dall'unità reati economici della Metropolitan Police di. La maggior parte ...Faye Dunaway è impressionante nel ruolo dell'enigmatica Evelyn Mulwray, mentre Hustonla scena ... una giovane donna belga malata di sesso che viene lasciata sola in un appartamento di...... nel 38% dei casi è stato rubato anche lo smartphone della vittima, mentre il 70% dei furti avvenuti aera legato principalmente alla presenza di uno smartphone. Se le case automobilistiche ...

Londra: ruba al British Museum per anni, licenziato curatore Grecia Antica TGLA7

Un dipendente del British Museum è stato licenziato con l’accusa di aver sottratto reperti storici vendendoli su Ebay ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...