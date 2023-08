(Di giovedì 17 agosto 2023) Milano, 17 ago. (Adnkronos) - Il rinnovo delnazionale di lavoro per gli insegnanti che operano nella formazione professionale è scaduto nel 2013 - lo ha ricordato Suor Manuela Robazza presidente del Ciofs - Fp (Salesiane) esprimendo preoccupazione, ma insi sta intervenendo sul tema in base all'accordo siglato a fine giugno dall'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simonae nel luglio scorso con tutti i sindacati della scuola e gli enti direttamente coinvolti che si occupano di formazione professionale. In particolare, il protocollo che per la prima volta è stato sottoscritto e condiviso da tutte le sigle sindacali il 28 giugno ed è stato subito recepito nella delibera approvata dalla Giunta regionale il 3 luglio scorso, prevede il finanziamento dell'offerta formativa della ...

Lombardia: Tironi, 'Regione pronta a fare la sua parte per contratto docenti Iefp' La Gazzetta del Mezzogiorno

In provincia di Pavia ci sono circa 2mila “Neet”, il dato più alto in Lombardia in rapporto alla popolazione residente ...Per avvicinare più giovani al mondo del lavoro Regione Lombardia ha incrementato con ulteriori 2 milioni di euro la dotazione finanziaria.