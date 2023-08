Lombardia | Tironi | ' Regione pronta a fare la sua parte per contratto docenti Iefp'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Milano, 17 ago. (Adnkronos) - Il rinnovo delnazionale di lavoro per gli insegnanti che operano nella formazione professionale è scaduto nel 2013 - lo ha ricordato Suor Manuela Robazza presidente del Ciofs - Fp (Salesiane) esprimendo preoccupazione, ma insi sta intervenendo sul tema in base all'accordo siglato a fine giugno dall'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simonae nel luglio scorso con tutti i sindacati della scuola e gli enti direttamente coinvolti che si occupano di formazione professionale. In particolare, il protocollo che per la prima volta è stato sottoscritto e condiviso da tutte le sigle sindacali il 28 giugno ed è stato subito recepito nella delibera approvata dalla Giunta regionale il 3 luglio scorso, prevede il finanziamento dell'offerta formativa della ...