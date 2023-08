Lo stilista Dolce sui giovani siciliani | “Sempre su Facebook | da me vorrebbero solo soldi” La reazione | “Supporti la comunità locale”

Nel corso dell'inaugurazione di una mostra fotografica presso la sua fondazione P. G. 5 cuori a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, loDomenicoha lanciato un appello ai giovani siciliani. In occasione del suo 65º compleanno,ha esortato i giovani a dedicare una giornata intera al lavoro anziché trascorrerla su ...LoDomenicoha lanciato un appello ai giovani siciliani durante l'inaugurazione di una mostra fotografica presso la sua fondazione "P. G. 5 cuori", a Polizzi Generosa, in provincia di ..." Le generazioni di oggi non hanno una dignità ". Dai ricami d'alta modo ai richiami più sdegnati il passo è breve. In Sicilia, sua terra d'origine, loDomenicosi è lasciato andare nelle scorse ore a uno sfogo senza freni contro i giovani del posto che - a suo avviso - sarebbero sfaticati e riceverebbero un cattivo esempio in tal ...

Giovani siciliani fannulloni La risposta dei ragazzi allo stilista Dolce: “Ci aiuti, venga qui a investire” La Repubblica

Dopo lo yacht “Regina d’Italia” degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana e lo yacht “Lady S” del miliardario americano Dan Snyder, ecco ormeggiato per giorni a Cala Sinzias un vero e proprio gi ...Lo stilista Domenico Dolce ha sollevato un acceso dibattito durante l'inaugurazione di una mostra fotografica a Polizzi Generosa, in Sicilia, in occasione dei suoi 65 anni.