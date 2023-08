(Di giovedì 17 agosto 2023) LoBtp -si mantiene per tutta la seduta intorno ai 170dove termina la giornata, alla chiusra del mercato obbligazionario. Il rendimento del decennale italiano tocca il 4,4 per ...

Sulla parità lo, che rimane a quota +172 punti base, con il rendimento deldecennale che si posiziona al 4,39%. Tra i listini europei Francoforte scende dello 0,71%, pensosa Londra , con ...Lo- Bund si mantiene per tutta la seduta intorno ai 170 punti base dove termina la giornata, alla chiusra del mercato obbligazionario. Il rendimento del decennale italiano tocca il 4,4 per ...Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +172 punti base, con il rendimento deldecennale che si posiziona al 4,39%. Nello scenario borsistico europeo vendite su Francoforte , che ...

Lo spread Btp-Bund fermo a 170 punti base QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo spread Btp-Bund si mantiene per tutta la seduta intorno ai 170 punti base dove termina la giornata, alla chiusra del mercato obbligazionario. Il rendimento del decennale italiano tocca il 4,4 per c ...Alle ore 10.20 il FTSEMib perdeva lo 0,36% a 28.070 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,35%. Lo spread Btp-Bund si è allargato a 170 punti, con il rendimento del Btp decennale c ...