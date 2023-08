Lo scontro di 2 moto d' acqua a grande velocità | impatto terribile

(Di giovedì 17 agosto 2023) Solo tanta paura per i piloti di 2d'che si sono scontrate lungo un fiume a Ottawa, in Canada. L'è stato, i piloti sono volati in aria e i mezzi hanno riportato gravi ...

Solo tanta paura per i piloti di 2d'acqua che si sono scontrate lungo un fiume a Ottawa, in Canada. L'impatto è stato terribile, i piloti sono volati in aria e i mezzi hanno riportato gravi danni. 17 agosto 2023Questa " guerra tecnologica ", è evidente, si inserisce in unomolto più vasto, combattuto ... John Kerry , è anche lui volato a Pechino nel tentativo, infruttuoso, di rimettere inla ...Incidnete quest'oggi intorno a mezzogiorno in via Campagnola a Fino Mornasco, per cause in fase di accertamento un'auto e unasi sono scontrate. L'uomo in sella alla due ruote è caduto rovinosamente a terra. Dapprima in condizioni giudicate molto gravi, è stato portato all'ospedale Sant'Anna di Como dove poi è morto. ...

Mortegliano. Scontro fatale tra moto e furgone: morto il 48enne Michele Dorigo Nordest24.it

Solo tanta paura per i piloti di 2 moto d’acqua che si sono scontrate lungo un fiume a Ottawa, in Canada. L’impatto è stato terribile, i piloti sono volati in aria e i mezzi hanno riportato gravi ...SESTRI LEVANTE - Grave scontro tra un'auto e una moto in via Santa Vittoria, a Sestri Levante. Il bilancio è di due feriti, di cui uno grave in codice rosso e un altra persona, una ragazza, ...