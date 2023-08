Liverpool | in chiusura un colpo dallo Stoccarda

(Di giovedì 17 agosto 2023) Alnon bastano i colpi Szoboszlai e Mac Allister, ma la squadra di Klopp guarda in Bundesliga per rinforzare il centrocampo. Secondo...

La data didelle trattative sarà il 1° settembre. Questi i principali affari e le ... 22.00 - L'Al - Ittihad vuole Salah, lui apre ma ilsi oppone: trattativa complicata. 20.40 - La ...... che ha rifiutato ilin attesa proprio del definitivo accordo con i Blues. Infine l'Inter,... Ladell'affare è prevista per le prossime ore con l'argentino ex Juventus che ha già ......di come sarà la sua prossima stagione realizzando ben 8 gol tra l'amichevole con ile ... Si parte dall'1 - 1 dell'ultimo precedente giocato adella scorsa stagione. La squadra di casa ...

Liverpool, in chiusura un colpo in entrata per il centrocampo: proviene dalla Bundesliga TUTTO mercato WEB

Nuova pretendente dall'Inghilterra per il centrocampista marocchino: il Liverpool fa concorrenza al Manchester United per Amrabat. I Red Devils temporeggiano in attesa di vendere gli esuberi, ed i ...Wataru Endo al Liverpool: ormai ci siamo. Dopo i mancati arrivi di Caicedo e Lavia, i Reds sono andati con forza sul centrocampista dello Stoccarda e sono molto vicini ...