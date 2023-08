LIVE Tiro a segno | Mondiali 2023 in DIRETTA | sfuma la finale della pistola 10 metri per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:41 Ultime fasi di questa seconda tornata di qualificazioni10maschile. Attendiamo qualche minuto prima di conoscere gli 8 qualificati alla finalissima. 9:38 570 (92+95+94+98+95+96) invece per Luca Tesconi. Non ci sarà alcun azzurro nellache inizierà tra poco più di un’ora. 9:35 Federico Nilo Maldini chiude con lo score di 578 (97+96+95+96+98+96) e chiude qui la sua giornata di gara. 9:32 Italia ufficialmente fuori dalladei10maschile. 9:28 95 per Luca Tesconi nella penultima serie. Gara troppo altalenante per il quarantunenne di Pietrasanta. 9:24 Cala neldi quinta ...