LIVE Tiro a segno | Mondiali 2023 in DIRETTA | Il cinese Zhang oro nella pistola 10 metri! Veccaro fatica nella qualificazione femminile

(Di giovedì 17 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37: Ancora una serie con qualche imprecisione di troppo perche si ferma a quota 92quinta serie ed è ferma al 38mo posto 11.28: Si tira fuori da un eventuale superamento del turno l’azzurrache totalizza 91quarta serie e crolla a 34mo posto 11.17: Terza serie di qualità per l’azzurrache con 98 punti sale al 18mo posto con un tutale di 286 11.15: E’ oro per la Cina con Bowengche totalizza 244.3 punti, argento per il serbo Damir Mikec con 240.8 punti, bronzo per il bulgaro Kiril Kirov con 215.7 punti 11.12: Medaglia di bronzo per il bulgaro Kirov che chiude con 215.7.223.7, Mikec 220.8 quando mancano gli ...