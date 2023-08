LIVE Tiro a segno | Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurre lontane dalle prime nella qualificazione della pistola 10 metri! Il cinese Zhang oro nella gara maschile

(Di giovedì 17 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.07: Terzo 94 per Varricchio che è sempre più lontana. Disastroseconda serie per Giancamilli che si ferma a 90 e dice addio ai sogni di gloria 12.57: Seconda serie ancora da 94 per Varricchio che non risale la china e ora diventa molto difficile laalla finale per l’azzurra. Giancamilli è partita male (27) e si è fermata per qualche minuto 12.48: Buon avvio di Giancamilli che chiude la prima serie con 96 ed è al 18mo posto, Varricchio è 73ma con 94 12.30: Iniziata la seconda parte delle qualificazioni10 metri femminile 11.54: Alle 12.30 circa prenderà il via la seconda parte di11.52: Queste al momento le ...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Monna e Maldini inseguono la finale nella pistola 10 metri OA Sport

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali 2023 di tiro a segno. A Baku (Azerbaigian) si parte con le qualificazioni della pistola maschile 10 metri. La ...