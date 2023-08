LIVE Tiro a segno | Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurre fuori dalla finale della pistola 10 metri! Il cinese Zhang oro nella gara maschile

(Di giovedì 17 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55: La nostrasi conclude qui, per lafemminile vi rimandiamo alle cronache di OA Sport. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il Mindiale di13.52: Così le: 42 1842 VARRICCHIO Maria ITA 94 94 94 93 97 97 569 74 1826 GIANCAMILLI Chiara ITA 96 90 91 96 97 94 564 82 1843 VECCARO Margherita Brigida ITA 93 95 98 91 92 92 561 13.50: Queste le finaliste10 metri donne: 1 1632 KORAKAKI Anna GRE 98 98 99 93 98 98 584 Q 2 1258 JIANG Ranxin CHN 99 95 97 97 98 95 581 Q 3 1775 SEBGHATOLLAHI Golnoush IRI 97 98 99 97 96 93 580 Q 4 1617 VENNEKAMP Doreen GER 98 96 96 99 94 96 579 Q 5 2747 TRINH Thu Vinh VIE 94 98 98 97 95 97 579 Q 6 1262 LI ...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Monna e Maldini inseguono la finale nella pistola 10 metri OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57: Seconda serie ancora da 94 per Varricchio che non risale la china e ora diventa molto difficile la qualificazione alla finale per l’azzurra. Giancamilli è ...Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali 2023 di tiro a segno. A Baku (Azerbaigian) si parte con le qualificazioni della pistola maschile 10 metri. La ...