LIVE – Paolini-Rybakina 3-2 ottavi di finale Wta Cincinnati 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel WTA 1000 di(cemento outdoor). La toscana, dopo aver passato le qualificazioni, va a caccia della quinta vittoria consecutiva in Ohio. L’ostacolo non è dei più semplici. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà la numero quattro del ranking mondiale, semifinalista la settimana scorsa in quel di Montreal. L’unico precedente è stato appannaggio della kazaka, che quest’anno si è imposta in due set al secondo turno degli Internazionali d’Italia.partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. L’azzurra, tuttavia, si trova in un ottimo momento di forma, considerando anche la...