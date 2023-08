“L’Italia vincente” | sul lungomare di Fiumicino FdI presenta i traguardi del Governo Meloni

(Di giovedì 17 agosto 2023)– “” è lo slogan della campagna di Fratelli d’Italia che avrà luogo asabato 19 agosto, dalle ore 18, suldella Salute e che è già partita in tutta Italia: medesima iniziativa per distribuire il pieghevole e spiegare ai cittadini idel. Are l’iniziativa alla stampa la senatrice Ester Mieli e il “Circolo Leonardo Da Vinci” di FdI di. Sarà allestito un gazebo dove saranno presenti oltre ai membri del Circolo, militanti e simpatizzanti, il senatore Marco Silvestroni, presidente della Federazione della provincia di Roma, la senatrice Ester Mieli, oltre al coordinatore cittadino Angelo Lupi, gli assessori del Comune di ...

Le probabili formazioni Sport [ 17/08/2023 ] FdI, 'torna': politica, sanità, giochi del Mediterraneo Politica [ 17/08/2023 ] Giochi del Mediterraneo: entro il 6 settembre consegna ......tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in, che si ... Se'importo speso è superiore a 1 euro,'eventuale cifra ... i 15 codici vincenti settimanali (data, codicee quanto vince)...... che scalpita per essere riconfermato, e dall'altro lato'ex ...il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza...diavolo a tre teste per essere riconfermato come il cavallo,...