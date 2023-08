“Liorni non doveva farlo” Polemica su Reazione a catena | il conduttore ‘bocciato’ dal collega

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sono giornate un po’ così per Marco. Recentemente il popolare, sempre garbato e misurato, è incappato in alcuni momenti caratterizzati da imprevisti imbarazzanti che non sono sfuggi al pubblico. Nell’ultimo sono stati i campioni in carica , i “Dai e Dai”, a spingere il presentatore a stopparli con una censura. Marcoha avuto un modo di stizza che in tanti hanno commentato sui social. Prima di questo episodio che vi stiamo per raccontare ce n’è stato pochi giorni fa un altro. Il concorrente Fabio ha segnalato a Nuovo Tv alcuni doppi sensi che non gli sono andati a genio. A rivelarlo è stato Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica della posta dei lettori: “I vari indizi erano ‘C’è chi l’infila e c’è chi si appoggia’, ‘Si piega ma non si spezza’, c’è ...