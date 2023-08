L’Inter fa sul serio per la difesa | super offerta da 25 milioni di euro

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 agosto 2023)non si ferma a Marko Arnautovic per l’attacco e in attesa di una decisione definitiva sul ritorno di Sanchez scatta per il nuovo difensore. E’ altissima l’attesa per l’esordio in campionato a San Siro contro il Monza con il chiaro obiettivo di iniziare la stagione con tre punti. L’ultima soluzione sul fronte calciomercato è molto interessante.ha presentato un’da 25diper assicurarsi le prestazioni di Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco. La richiesta dei tedeschi è di pocoiore ai 30died un rilancio dei nerazzurri potrebbe fare la differenza. Foto di Leonhard Simon / AnsaChi è Pavard Benjamin Pavard è un calciatore francese del Bayern Monaco. E’ un jolly dal punto di vista tecnico per ...