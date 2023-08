Lino Banfi sfida la censura di Facebook | Zuckerberg | ti spezzo il capocollo

Nell'estate in cui tiene banco il suo fanta - match di arti marziali miste con Elon Musk , Mark Zuckerberg si trova improvvisamente al centro di un nuovo, impensabile, scontro.si è infatti scagliato contro l'imprenditore statunitense fondatore di Facebook, lamentandosi dell'operato dell'algoritmo del social network blu. L'attore pugliese ha scritto una lettera a ...Leggi Anchee Jerry Calà insieme 40 anni dopo 'Al bar dello sport' Erano ben 27mila gli iscritti a 'Noi che amiamoofficial', un gruppo seguitissimo e amatissimo dai fan del comico pugliese. ...La figlia diricorda il momento della scoperta: 'Ho avvertito una pallina...' Prima di concludere la sua lunga dichiarazione, Rosannaha ricordato il momento terribile in cui ha ...

Facebook censura il gruppo di Lino Banfi ma lui non ci sta: «Zuckerberg, ti spezzo il capocollo» Open

Ora Lino Banfi è "inca***to" per davvero con Mark Zuckerberg, Mr. Facebook. Il motivo è semplice: la chiusura su Facebook del ...Lino Banfi contro Mark Zuckerberg. Non sarà come l’l’incontro di lotta con Elon Musk, ma la lettera che l’attore oggi manda al… Leggi ...