L’immigration Act del 1971 e La Verità

Leggi su butac

(Di giovedì 17 agosto 2023) Titola il giornale diretto da Belpietro: Londra vuole l’ergastolo per i legali che aiutano gli immigrati a mentire Un titolo del genere – che come sappiamo è l’unico elemento che in tanti leggono, se poi l’articolo è dietro paywall siamo sicuri che in troppi formeranno la loro opinione su questo unico pezzettino di informazione – fa pensare che si stia pensando a nuove leggi per punire, appunto, gli avvocati che aiutano gli immigrati (in particolare a fare richiesta per restare nel Paese) usando menzogne varie. Il problema è che la Legge britannica prevede l’ergastolo dal, non c’è nessuna nuova norma, l’unica novità è che – a seguito di un’inchiesta del Daily Mail – ci si è accorti che esiste una nicchia di legali che per denaro sono disposti a mentire e fornire sufficiente materiale falso ad aiutare uno straniero a ottenere i permessi per restare nel Paese. Come ...