(Di giovedì 17 agosto 2023)1,iltra OL eche si giocherà sabato pomeriggio: il motivole alte temperature L’OL ha comunicato il posticipo delcon il Montepllier in programma inizialmente per sabato alle 17. Il motivoi 38in quel di Lione a quell’ora, con la sfida che prenderà inizio due ore dopo.

Il match di2 tra Rodez e Saint Etienne, inizialmente in programma alle ore 15, è statodi un'ora a causa di tafferugli tra i tifosi del Saint Etienne, andati in scena nel ...... sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, un campionato di1 e una ... è stato ambasciatore per l'Europeo 2020 (di un anno a causa dell'emergenza Coronavirus e ...Il match di2 tra Rodez e Saint Etienne, inizialmente in programma alle ore 15, è statodi un'ora a causa di tafferugli tra i tifosi del Saint Etienne, andati in scena nel ...

Ligue 1, posticipato il match tra OL e Montpellier: sono attesi 38 gradi Calcio News 24

"Dato le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi questo sabato a Décines, la LFP ha deciso di posticipare il calcio d'inizio della partita in programma allo stadio Groupama. La nostra partita co ...L'ultimo episodio dalla Francia ha fatto immediatamente il giro del web. Alta tensione tra i tifosi: tutti i dettagli ...