(Di giovedì 17 agosto 2023) Ildella444, Mohamed Hamza, èai suoi compagni, dopo l'accordo raggiunto per la sua liberazione. Lo rende noto il The Libya Observer pubblicando anche una foto a ...

Ildella Brigata 444, Mohamed Hamza, è riconsegnato ai suoi compagni, dopo l'accordo raggiunto per la sua liberazione. Lo rende noto il The Libya Observer pubblicando anche una foto a corredo ...... che hanno interrotto una fase di relativa tranquillità in. I combattimenti sono iniziati dopo che il colonnello Mahmoud Hamza,della Brigata 444, è stato arrestato lunedì scorso ......Forza al - Radaa era scoppiata dopo l'arresto da parte dei miliziani di al - Radaa del... uno dei due ancora presenti in. La brigata 444 è nota per la sua affidabilità e controlla i ...

Libia, comandante Brigata 444 riconsegnato a milizia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il comandante della Brigata 444, Mohamed Hamza, è riconsegnato ai suoi compagni, dopo l'accordo raggiunto per la sua liberazione. Lo rende noto il The Libya Observer pubblicando anche una foto a corre ...Scontri armati a Tripoli tra milizie rivali schierate dalla stessa parte della barricata, 55 morti e 146 feriti. Dopo ore di trattative, l'accordo mediato dal premier Dbeibah porta alla liberazione de ...