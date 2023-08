L'è in leggerosul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica è scambiata a 1,0865 dollari, in ribasso dello 0,13%. Rispetto allo yen, la quotazione dell'arretra a 159,02 ( - 0,13%). . ...Nonostante la recente ascesa della Cupra Formentor, Cupra Leon ha visto undi rilievo. Dopo l'... Per acquistare una Cupra Leon a benzina, occorre considerare un prezzo minimo di 42.000, ......è unmedio dello 0,2 per cento dei prezzi, che persiste per almeno dodici mesi. La perdita complessiva in termini di incassi in un anno viene calcolata nell'ordine di ottanta milioni di". ...

L'euro in calo sul dollaro a 1,0865 in avvio (-0,13%) - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Aziende e istituti di credito ormai costretti a cedere gli asset russi a Mosca: Putin starebbe per dare l’approvazione necessaria all’uscita di Intesa dal Paese ...Il boom di acquisti con largo anticipo ha portato i prezzi a salire così tanto che le compagnie sono dovute intervenire per ridurli. Ecco le variazioni a 6 e 3 mesi dal decollo ...