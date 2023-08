L’esperto di cybersecurity | “Attacchi informatici in aumento | colpite soprattutto le Pmi Dall’IA rischi anche per la nostra identità culturale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) È uscito da poco per Mondadori il libro di Pierguido Iezzi dal titolo “Cyber e potere”. Ex ufficiale di carriera all’Accademia Militare di Modena, l’autore è da sempre coinvolto in ambito Itc. Ha fondato Swascan, prima azienda italiana di cyber security. Il libro fa il punto su come sia cambiato lo scenario in seguito della guerra tra Russia e Ucraina e sulle sfide che ci attendono in un futuro prossimo, a cominciare da quelle legate alla diffusione dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Nei primi mesi dell’invasone dell’Ucraina c’erano molti timori sul fatto che alle armi tradizionali venissero affiancatiin grado di paralizzare le reti e causare danni,fisici, alle infrastrutture chiave. Per ora però sembra essere accaduto solo marginalmente.. È vero, gli scenari peggiori per il momento non si sono ...