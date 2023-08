L’Equipe | “Malinovskyi ha nostalgia di Bergamo Ma l’OM non vuole trattare con l’Atalanta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ruslanpotrebbe tornare in Italia prima della scadenza del calciomercato estivo. Torino, Bologna e Genoa hanno fatto un sondaggio per l’ucraino, che però sogna di tornare a vestire la maglia del. Aha giocato dal luglio 2019 al gennaio 2023 e la famiglia non nasconde l’intenzione di tornare a vivere proprio in Lombardia. Tra il dire e il fare, però ci sono di mezzo tanti ostacoli. Uno su tutti. Secondo, i rapporti tra Marsiglia e Atalanta non sono buoni, al punto chesarebbe riluttante a cedere in prestito giocatori al club bergamasco. Recentemente infatti il prestito con obbligo di riscatto per Joakim Maehle (oggi al Wolfsburg) proposto dalla società francese è stato rifiutato dal. Senza contare che, aggiunge ...