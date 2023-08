Le stazioni del Lazio nel mirino della Polizia Ferroviaria | arresti e denunce

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma – L’estate dell’anno 2023 è caratterizzata dalla voglia di rinascita, di riprendersi i propri spazi e soprattutto dalla voglia di viaggiare. Nelleferroviarie l’afflusso dei viaggiatori è tornato ad essere costante e continuo come ai tempi del pre-covid, consistenti i transiti nello scalo ferroviario di Roma Termini e durante gli spostamenti dei vacanzieri nel weekend di ferragosto sono state circa 311 le pattuglie utilizzate, di cui circa 21 quelle a bordo dei 42 treni controllati. Il controllo del territorio ha portato all’identificazione di 10.346 viaggiatori, di cui 4 persone tratte in arresto, 6 persone indagate in stato di libertà e oltre 8 contravvenzioni amministrative delle quali 2 al Regolamento di. Le giornate di lavoro degli Agenti...

...messi in campo nel periodo di Ferragosto dagli uominiCompartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle D'Aosta, dall'11 al 15 agosto. Sono state 160 le pattuglie impegnate nellee 15 ...... piùtriplo rispetto a Skyrim), ma anche per superare alcune situazioni difficili senza l'... Il gioco ci consentirà combattere contro navi spaziali o visitarespaziali, campi di asteroidi o ......il lungo ponte di ferragosto sono stati molteplici i servizi posti in atto dai carabinieri... Compagnie ehanno posto in essere quotidianamente centinaia di pattuglie con il compito di ...

Le stazioni del Lazio nel mirino della Polizia Ferroviaria: arresti e ... Il Faro online

Il presidente russo Vladimir Putin e il sindaco di Mosca Serghei Sobyanin hanno inaugurato oggi una nuova linea ferroviaria circolare intorno alla capitale, la terza, collegata alle linee metropolitan ...Nella stazione di Cavour, a Roma, tre donne di 35 ... Per la donna e per le sue "colleghe", il giudice del tribunale penale di Roma ha disposto l'obbligo di firma, mentre il pubblico ministero aveva ...