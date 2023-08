Le sneaker Nike Dunk Low Vintage Navy uniscono il fascino vintage al gusto moderno

(Di giovedì 17 agosto 2023) Circa sei mesi fa abbiamo dato un primo sguardo alleLow. Delleprogettate appositamente per sembrare uscite dal caveau del gigante americano dell'abbigliamento sportivo che ha finalmente confermato una data di uscita, molto prima di quanto ci saremmo aspettati. Ispirate al design delle Panda, di cui tutti gli abitanti del pianeta sembrano non avere mai abbastanza, questeLow sono realizzate in pelle. Su una base completamente bianca, si sovrappongono pannelli di colore blu scuro che si estendono dalla punta fino al colletto e al sistema di allacciatura. Lo swoosh scorre ai lati nella zona laterale e mediale, mentre il marchioè impresso sulla linguetta e dietro sul tallone....

": C'è qualcosa dia cui non rinunci mai Le. Le scarpe ci sono sempre nel mio guardaroba. Per quanto riguarda il vestiario cambia molto, alla fine non ho uno stile mio, ma le scarpe ci ...... gli anni scorsi, di collaborare come fashion designer per aziende comee Louis Vuitton. A ... ha tagliato i rapporti con lui dopo una partnership quasi decennale e ha abbandonato le sue...Se non hai il mocassino te la cavi, senza lano. Ne avrò una quarantina, e laAir Force tutta tigrata mi piace un sacco. Poi amo le Cortez, ma quelle che uso di più sono le Dunk. ...

Le Nike Dunk Low Vintage Navy sono le nuove sneaker che uniscono il fascino vintage al gusto moderno GQ Italia

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Circa sei mesi fa abbiamo dato un primo sguardo alle Nike Dunk Lo ...Ce lo anticipano i look delle it-girls, da Hailey Bieber a Jennifer Lawrence: la tendenza sneakers del prossimo autunno vedrà un tripudio di colori. Ecco quali scegliere. E come abbinarle ...