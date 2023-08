(Di giovedì 17 agosto 2023) su Tg. La7.it - Un'imprudenza fatale per chi non ha dimestichezza con il nuoto e con ledeie dei. Sono morti cosi' un ragazzo di 20 anni che si era tuffato ...

Un'imprudenza fatale per chi non ha dimestichezza con il nuoto e con ledeie dei fiumi. Sono morti cosi' un ragazzo di 20 anni che si era tuffato nel lago di Bolsena e una bambina di 11 anni sparita in acqua mentre faceva il bagno con due sorelle e un'...Un bagno nelle acque dolci die fiumi può essere letale. Ma quali sono i pericoli e ledelle cosiddette acque interne 'I pericoli sono legati fondamentalmente a tre fattori: la ...'Le acque interne di fiumi epossono nascondere grandi- avvisa Miani - Da un lato mulinelli d'acqua e correnti nei fiumi, dall'altro fondali improvvisamente profondi deie ...

Le insidie di laghi e fiumi, tre giovani vittime in un giorno TGLA7

