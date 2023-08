Le corna di Torino? Vendetta perversa | 2 settimane prima La bomba intima di Cristina Seymandi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Reagisce,. E lo fa con una infuocata lettera a Zona Bianca. Dopo il video diventato virale in cui il futuro marito Massimo Segre la molla davanti a tutti gli ospiti, esponendola al pubblico ludibrio dellabene e dei social, accusandola di reiteratedelle nozze, la donna replica alle accuse dell'affermato avvocato che ha scritto alla Stampa. E risponde con un intervento al programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. L'agguato al party pre-matrimoniale, spiega, è stata una "" programmata "minuziosamente, emente, con largo anticipo". Con tanto di velenosissimo sospetto: sarebbe stato proprio lui, Segre, a fare sparire l'amatissimo anello di sua mamma che aveva regalato alla compagna per suggellare il ...

... quella del matrimonio saltato nellabene, con il banchiere Massimo Segre che ha lasciato la ... Dal- gate all'ecoansia fino a Zanza: alfabeto di un'estate scorretta Feltri tuttavia invita ...... il banchiere e commercialista di, Massimo Segre , ha un grande seguito anche sui social. ... 'Le '' o meglio la slealta' di chi carpisce la vita altrui, depredando i sogni dei propri ...... 'Appena ho visto il video diho pensato: 'Massimo Segre, sposa me!'. Non è uno specchio ... Dal- gate all'ecoansia fino a Zanza: alfabeto di un'estate scorretta Nel mirino di Digiorgio ...

L’avvocata dei divorzi dei vip ha le idee chiare sulle corna pubbliche di Torino: “Lei non la difenderei mai, lui tutta la vita, anche gratis. Il tradimento è un calcio in faccia, nel cuore e nel c..o ...Nozze annullate e video virale. Per la ex coppia della Torino bene, formata da Massimo Segre e Cristina Seymandi questi sono giorni di fuoco. Per chi ...