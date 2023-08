Lazio | Isaksen | «Sarri straordinario | qui voglio vincere tanto»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Gustav, neo attaccante della, ha così parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: le dichiarazioni Gustavsi è così raccontato ai canali ufficiali della. Le sue parole. SALUTO – «Ciao tifosi della, sono Gustav. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare di fronte a voi. Sono un calciatore tecnico, mi piace tentare il dribbling, segnare, fornire assist, scambiare il pallone con i compagni. Lavoro sodo, mi piace».E GLI OBIETTIVI– «Mister, realmente un ottimo allenatore, è brillante, vuole che tutto sia perfetto, sto imparandoogni giorno, spero di giocare presto per lui. I miei obiettivi sono ...

Lapotrà contare su uncarico e desideroso di alzare trofei con la maglia biancoceleste. L'esterno, arrivato dal Mitylland , ha parlato ai microfoni dei canali sociali del club ...Si è presentato così oggi ai microfoni dei canali del club il nuovo acquisto della, Gustav. "I miei obiettivi Vincere il campionato e fare bene in Champions League, superando la fase a ...Il primo è. Il danese è arrivato dal Midtjylland con cui aveva fatto impazzire lanel doppio confronto in Europa League. Non è un titolare ma ha qualità e nell'arco di una lunga ...

Lazio, la carica di Isaksen: "Voglio vincere lo Scudetto. Sarri è straordinario" TUTTO mercato WEB

[themoneytizer id=”99064-6] Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. La Lazio farà il suo esordio nel campionato di Serie A 2023/2024 nella serata di domenica 20 agosto. Alle 20:45, i bianc ...[themoneytizer id=”99064-6] Luca Pellegrini ha concluso le visite mediche presso la Clinica Paideia e si appresta a diventare nuovamente un giocatore della Lazio. Il terzino dopo aver sostenuto gli e ...