Lazio | è ufficiale Luca Pellegrini | torna in prestito

(Di giovedì 17 agosto 2023) Con un video su Twitter e la scritta "Welcome back", laufficializza il ritorno didalla Juventus dopo già ildi sei mesi a gennaio. Ed è proprio il club bianconero in ...

" La carriera di proseguirà alla. È, dunque, il suo passaggio a Roma in prestito biennale con obbligo di riscatto da parte della formazione biancoceleste ". In una nota diramata sul proprio sito, la ...Calciomercato Juventus, Pellegrini alla: le prossime mosse di GiuntoliChiusa il doppio affare con la, la Juventus potrebbe ora concentrarsi anche sulle entrate, provando a regalare in ...L'accordo prevede inoltre l'obbligo da parte delladi acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della ...

è fissato a 4 milioni di euro pagabili in tre esercizi oltre al raggiungimento alcuni obiettivi sportivi minimi. The post Pellegrini Lazio: le cifre UFFICIALI. Quanto guadagna la Juventus appeared ...La notizia era ormai nell'aria da tempo e mancavano soltanto gli annunci ufficiali che sono puntualmente arrivati. Juventus e Lazio hanno trovato l'accordo per la cessione… Leggi ...