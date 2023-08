Lazaro al Torino | l’Inter lo cede a titolo definitivo! Le cifre ? Sky

(Di giovedì 17 agosto 2023)va aldal, questa volta adefinitivo. I nerazzurri dunque sono pronti a liberarsi dell’esterno austriaco CEDUTO ?vende Valentinoper 4 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport Calciomercato – l’Originale. Dunque, dopo il prestito dello scorso anno, ilprende l’austriaco adefinitivo dopo aver ceduto Singo al Monaco. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... che ha già ceduto Gosens, dovrà cercare di piazzare in uscita un altro esterno come Valentino, rientrato del prestito annuale al. In merito alle priorità di mercato fissate da Simone ...1 La trattativa per il ritorno di Valentinoalè entrata nel vivo. Dopo la cessione di Wilfried Singo al Monaco , il dt Davide Vagnati è piombato sull'esterno dell' Inter, che già nella scorsa stagione ha vestito la maglia granata.Attivo che attualmente si attesta intorno ai 20 milioni di euro e che potrebbe ulteriormente crescere con le cessioni diale Fabbian al Bologna. Chalobah e Tanganga sono nomi che non ...

Calciomercato Torino, da Singo a Lazaro: il punto di giornata Toro News

Lazaro Torino – Ivan Juric è pronto ad accogliere nuovamente in rosa Lazaro, dopo la passata stagione dove aveva giocato per 22 volte non trovando però la via del gol. Stavolta l’esterno è pronto a ...Il club nerazzurro ha ceduto il giocatore che aveva giocato in prestito alla formazione granata nella scorsa stagione ...