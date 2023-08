(Di giovedì 17 agosto 2023) In arrivo un’integrazione al decreto Flussi che per il periodo 2023-2025 prevede 452, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833unità. La novità è contenuta in un emendamento di Fratelli d’Italia. Ecco chi potrà entrare

che faranno il loro ingresso nel Paese, a valere sulle domande presentate dallo scorso 27 marzo , saranno indirizzati ai settori dell' agricoltura e turistico - alberghiero . ......da quanto dichiarato dai principali esercenti di Bologna è stata l'abbondanza di turisti... Con la pandemia moltiHoreca (quelli degli ambiti dell' hotellerie e della ristorazione, ...Nuove quote disponibili Via libera all'ingresso di 40milaextracomunitari interamente impegnati nel lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico - alberghiero. Lo rende noto la Coldiretti nell'evidenziare la pubblicazione sulla ...

Lavoratori stranieri, ok a 10 mila ingressi in più se sono utili per i cantieri Pnrr Corriere della Sera

Pubblicato il decreto integrativo per agricoltura e turismo. Nella “Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025” spazio per 450mila arrivi ...Nella settimana a ridosso del Ferragosto, nell’ambito dei controlli coordinati dall’Ispettorato del lavoro e dalla Guardia di Finanza, è scattato un blitz congiunto nel territorio di Giugliano, dove ...