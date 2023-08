Latina Progetto ex tipografia con i fondi del Pnrr | appaltati i lavori

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 17 agosto 2023)– Partiranno a breve gli interventi per il riuso e la ristrutturazione dell’exdi viale XVIII Dicembre a, il cuidefinitivo è stato approvato con deliberazione della giunta municipale il 26 giugno scorso. I, quasi interamente finanziati con idel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati aggiudicati da una ditta di Pomezia che ha presentato un ribasso del 26,846% sull’importo a base di gara pari 839.805,32 euro, oltre oneri per la sicurezza di 45.278,45 euro per complessivi 885.083,77. L’aggiudicazione diventerà efficace previa verifica dei requisiti. “L’esecuzione delredatto dal servizio Decoro e manutenzioni dell’ente – ha dichiarato il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con deleghe ai ...