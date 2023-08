L’assessore Luongo | Summer Fest | spirito di comunità palpabile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito il bilancio delagli eventi, Stefano, artefice dell’organizzazione del mega evento del 16 agosto: “Ma cosa è successo ieri sera? È stato un turbinio di emozioni: abbiamo cantato, abbiamo ballato, ci siamo emozionati sulle note e sui testi di artisti come Tananai, Achille Lauro, Gaia. Senza tralasciare tutti gli artisti in apertura, da Frada a Rizzo e Fluente, dai Disco Club Paradiso a Matteo Romano. L’energia che si è creata e che ha riempito interamente Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele rappresenta ciò che Avellino può essere. Basta provarci, basta crederci. La nostra città merita serate come questa, entrata di diritto nella storia. La magia dell’evento non era solo sul palco, ma anche nelle strade, negli occhi e nei sorrisi delle persone. C’era unodi ...