L'Alha pubblicato una foto della maglia personalizzata del cestista, con tanto di nome stampato sulla schiena. "La tua maglia è pronta ora fai parte della famiglia dell'Al".L'Alha, infatti, messo sul piatto un triennale da 250 milioni a stagione per O'Ney. E non ... Infine il NapoliCajuste (Reims) per 10 milioni più bonus.... ex bandiera dei Reds che è stato decisivo per convincerlo ad accettare la proposta dell'Al - Ettifaq MALCOM ALL'ALL'ex esterno del Barcellona , che qualche anno fa fu a un passo dalla Roma , ...

L'Al Hilal 'ingaggia' Antetokounmpo, lui risponde scherzando: c'entra Neymar Corriere dello Sport

Lo sfolgorante mercato dell’Al Hilal ha attirato l’attenzione degli sportivi di tutto il mondo. Qualche settimana fa, la stella del basket Giannis Antetokounmpo - sui propri social - aveva scherzosame ...Clamoroso in FIGC: Gravina snobba le proteste di ADL e ingaggia Spalletti come ct della Nazionale Si ... L’obiettivo è chiaro e fa paura Ufficiale, Neymar all’Al-Hilal: contratto faraonico da 320 ...