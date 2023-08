Lago d' Iseo | si tuffa in acqua e annega | vittima 33enne pakistano

(Di giovedì 17 agosto 2023) commenta Tragedia suld': un ragazzo di 33 anni di origine pakistana ma che abitava a Telgate (Bergamo) èto in località Casella di Tavernola. Si chiamava Abdul Mana ed era arrivato sul ...

Tavernola, 33enne si tuffa e annega nelle acque del lago d'Iseo IL GIORNO

