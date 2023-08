La Spezia | corriere morto per malore improvviso dopo la consegna di un pacco | la moglie | “Lavorava troppo”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Una morte inspiegabile e che ha lasciato tutti sotto choc, quella di Giovanni “Tito” Croci,spezzino di 59 anni,lunedì 14 agosto a Laper unaver effettuato una. L’uomo si trovava in via Roma, nel quartiere Umbertino e aveva annotato sul palmar

Il destino ha voluto che accadesse proprio nel quartiere dellain cui era nato, l'Umbertino. ... La morte di unesperto, in perfetta forma fisica ma non più un ragazzo. Una morte ...... che si è chiuso con ancora il 60% di scorte intatte , come riportava ildella Sera a ... e poi dall'Azerbaijan attraverso il Tap, dai rigassificatori di Piombino e Lae infine dalla ...Unche lavorava per conto della Sda di Laè morto poco dopo aver ultimato la consegna di un pacco. Secondo quanto comunicato dalla Uil Trasporti, l'uomo si è accasciato sulle scale dell'...

La Spezia, corriere muore sulle scale del palazzo dopo aver consegnato un pacco Fanpage.it

La Spezia – L’ultima consegna l’ha completata alle 13.30 di lunedì, la vigilia di Ferragosto. Il destino ha voluto che accadesse proprio nel quartiere della Spezia in cui era nato, l’Umbertino. Fabriz ...Lazio Lloris, frenata sulla trattativa: il portiere per Sarri ha un profilo troppo alto e potrebbe minare le sicurezze di Provedel Ceduto Maximiano all’Almeria, la Lazio è ora alla ricerca di un nuovo ...