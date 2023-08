La Russia gioca la carta del rublo digitale per salvarsi

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 agosto 2023) Salvare il, costi quel che costi. Al Cremlino un agosto così se lo ricordano in pochi. La valuta russa è in caduta libera, dall’inizio dell’anno ha perso il 25% del suo valore. E non è ancora finita. Sì, la Banca centrale russa, come raccontato da Formiche.net, ci ha messo una pezza, alzando i tassi dall’8,5 al 12%, nella vana speranza di ridare un minimo di linfa al. Il problema non è certo risolto, visto che il collasso della valuta dell’ex Urss è figlio di problemi ben più strutturali di quanto si creda. Tanto per cominciare, l’industria russa, sotto sanzioni da un anno e mezzo, non riesce a soddisfare la domanda di tecnologie, macchinari e materiale bellico finanziata in deficit dal Cremlino. Con il prezzo del petrolio russo profondamente a sconto sulle quotazioni mondiali, laesporta sempre meno e importa sempre ...