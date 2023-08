'Per fortuna, Eva è al sicuro ed è riuscita a lasciare la', ha detto il caporedattore di Politico Europe Jamil Anderlini senza rivelare la destinazione finale di Hartog. Hartog è la prima ...È stata inoltre, giovanissima, direttrice del Moscow Times , quotidiano moscovita in lingua inglese e una delle migliori fonti di informazione sulla. Guerra Abbonati per leggere anche Leggi i ...Per approfondire: L'unica garanzia di sicurezza della Moldova è la resistenza dell'Ucraina Regno Unito vs" Wagner " La politica estera del Regno Unito non è abbastanza anti - russa. Per la ...

La Russia espelle Eva Hartog, corrispondente di Politico Europe Globalist.it

La Russia ha espulso Eva Hartog, corrispondente di Politico Europe ed ex caporedattore del Moscow Times, secondo quanto riportato da Politico Europe.Il ministero degli Esteri russo non le ha dato spiegazioni ma soltanto sei giorni per lasciare il Paese. Probabilmente i suoi articoli davano fastidio al ...