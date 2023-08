La Russia dice di aver eliminato combattenti ucraini che si erano infiltrati nel paese

Il servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha detto di aver 'eliminato' un gruppo di quattro combattenti ucraini che cercavano di entrare nella regione occidentale di Bryansk dal nord dell'Ucraina. ...Lo stesso che in amicis, raccomanda di mettere in pratica l'uomo di chiesa: 'Fa ciò che il prete, non fare ciò che il prete fa'. Andando al dunque, il sistema economico russo basa le sue entrate ..."Fu un errore gravissimo lasciare ammazzare Gheddafi",, fu l'origine di tutta la turbolenza ... un viaggio in Cina che ha in programma a settembre per sollecitare Pechino a "spingere laa ...

La Russia dice di aver eliminato combattenti ucraini che si erano ... Globalist.it

Missili russi hanno colpito lo stabilimento svedese SKF in Ucraina. Tre dipendenti sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti. L'attacco scuote l'azienda con sede a ...Il servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha detto di aver "eliminato" un gruppo di quattro combattenti ucraini che cercavano di entrare nella regione occidentale di Bryansk dal nord dell'Ucraina.