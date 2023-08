La Municipale sventa furto di rame dal cimitero di Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 17 agosto 2023)dialdito dalla polizia locale. Lada giorni era allertata, avendo notato già tracce di ingressi abusivi per rubare fili elettrici contenenti, e per questo era stata posizionata una telecamera nel. Gli addetti alla Centrale Operativa, poi, durante una delle scorse notti, hanno visto la presenza di luci all’interno delriconducibili a pile portatili utilizzate dai ladri ed è stato organizzato un appostamento all’esterno del, davanti tutti gli ingressi. Quello pedonale di via Talamonti era stato forzato, anche se il cancello era stato accuratamente socchiuso per non destare sospetti. Dopo circa due ore, sei persone ...