LA Knight | “Logan Paul è il prossimo al quale toglierò il tappeto da sotto i piedi”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Come si è visto nell’ultima puntata Raw, LAe The Miz hanno avuto un’intensa battaglia a suon di promo, che ha segnato l’inizio della loro faida. Naturalmente, hanno appena cominciato, e il feud tra i due promette molto bene, sicuramente a livello di promo, ma pare che l’ex Eli Drake stia già pensando alavversario.obiettivo Parlando a WWE’s The Bump, LAha dichiarato cheha approfittato delle opportunità che gli sono state date esattamente come The Miz, e che quindi sarà ilche butterà gù dalstallo: “è un altro tipo che mi ricorda The Miz. La differenza è cheè un volto nuovo in questo ...

LA Knight teases a new WWE feud with Logan Paul after his ongoing rivalry with The Miz. Dive into the potential showdown's details!Could 'The Maverick' Logan Paul be the next WWE Superstar on LA Knight's radar after the popular Superstar is done with The Miz