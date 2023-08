La Juventus svela la terza maglia | l’omaggio è alla città di Torino | FOTO

(Di giovedì 17 agosto 2023) Non solo il Milan, anche laha deciso di presentato lad’arte, di storia, di cultura, di calcio, ma anche di architettura e di industria. Proprio a questi ultimi due aspetti si ispira il terzo kit 2023/24, chee adidas hanno presentato oggi – giovedì 17 agosto 2023 -, a pochi giorni dall’inizio del campionato. E che proprio all’inizio della Serie A 2023/24, a Udine, i calciatori della Juve indosseranno per l’esordio più atteso. La nuova divisa incorpora un motivo a coste a, selezionato per riflettere le texture e le superfici che si possono ritrovare nelle strutture architettoniche dial patrimonio industriale dellaè nel colore di base, ...

Il tecnico exe Inter, al momento senza panchina dopo il suo addio al Tottenham, ha infatti già guidato la nazionale agli Europei del 2016 , ottenendo buoni risultati. L'ultimo nome che è ...David Trezeguet , in una intervista concessa allo youtuber argentino Ezzequiel, ha parlato del suo passato nella, a partire da una nota dolente: Poi ha ammesso:Pupi, il soprannome ereditato dal fratello Sergio, si racconta emolti aneddoti della sua ... "Mi sono molto arrabbiato per un episodio che ha coinvolto laquando ci siamo qualificati ...

La Juve svela la terza maglia: omaggio a industria e architettura di ... Calcio e Finanza

'Oggi adidas svela il Third Kit Juventus per la stagione 2023/24. Ispirandosi alla rivoluzione industriale di Torino, il nuovo kit celebra questo ...La Juventus ha presentato oggi la nuova terza maglia per la stagione 2023/24 e che sarà indossata dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri nella gara d'esordio di questa Serie A in programma dom ...